Штормить будет сильно: Украину накроет солнечный радиационный шторм

За последние 24 часа на Солнце произошло шестнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М.

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Магнитные бури в Украине / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Магнитосфера Земли 18 июля будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Как сообщает meteoprog, возможен солнечный радиационный шторм.

Как сообщают специалисты, в последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

За последние 24 часа на Солнце произошло шестнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, то есть средних из больших вспышек, максимальной из которых была вспышка класса М4,02.

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Эта вспышка может вызвать умеренный уровень помех на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник, 18 июля, геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 18 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Погода в Украине 18 июля

По данным синоптиков, днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях будут грозы, местами шквалы 15-20 м/ с.

Прогноз на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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