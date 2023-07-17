Штормить будет сильно: Украину накроет солнечный радиационный шторм

Магнитосфера Земли 18 июля будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Как сообщает meteoprog, возможен солнечный радиационный шторм.
Как сообщают специалисты, в последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
За последние 24 часа на Солнце произошло шестнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, то есть средних из больших вспышек, максимальной из которых была вспышка класса М4,02.
Эта вспышка может вызвать умеренный уровень помех на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что во вторник, 18 июля, геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с вероятностью вспышек класса X.
Солнечная активность на 18 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
Погода в Украине 18 июля
По данным синоптиков, днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях будут грозы, местами шквалы 15-20 м/ с.
Прогноз на август в Украине
Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.
По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.
Читайте также: