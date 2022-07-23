Синоптик предупредил об атаке африканской жары: когда и где Украину раскалит под +40°

В Украине прогнозируют максимальную жару / УНИАН

Волна горячего воздуха африканского происхождения из Центральной Европы постепенно начала заходить в Украину. Первыми существенное потепление почувствовали жители западных и южных областей нашей страны.

Как рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, температура воздуха значительно превышает климатическую норму для данного времени года. По его прогнозу, опубликованному на портале Мeteoprog.ua, в ближайшие двое суток жара на большей части Украины усилится, за исключением севера Левобережья.

В западных регионах в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами, местами шквалы. Температура воздуха ночью - +16…+21 °С, днём +24…+29 °С.

В восточных и северных областях возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью - +11…+19 °С, днём +26…+32 °С.

Синоптик уточнил, что в центре Украины существенных осадков не предвидится. Минимальная температура ночью +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

Вместе с тем на юге Украины ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +17…+22 °С, днём +30...+35 °С, в Одесской области до +38 °С, добавил Кибальчич.

Прогноз погоды на 24 июля / meteoprog.ua

Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.

Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.

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