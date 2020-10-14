Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием

Погода в Украине завтра, в четверг, еще будет достаточно теплой – но скоро придут холода.
Погода в Украине 15 октября 2020 будет сухой и не слишком ветреной. Исключения возможны в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях: здесь, возможно, покапает ближайшей ночью.
Днем синоптик Наталья Диденко прогнозирует до +20 градусов. На западе ожидается +13-18 градусов, на юге и востоке – до +23 градусов.
Главная синоптическая фишка дня – ночные и утренние туманы.
Погода в Киеве 15 октября 2020 порадует небольшим туманом (но без дождя) и теплыми +16-17 градусами.
Существенное похолодание придет в Украину уже в ближайшие выходные. Теплая погода задержится лишь на востоке и юге страны.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Синоптик дал детальный прогноз, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса, говорит прогноз погоды.
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Климатолог шокировала прогнозом: зима отменяется, а лето станет длиннее. Средняя годовая температура воздуха неуклонно повышается, подчеркнула Вера Балабух.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская