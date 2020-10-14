Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием

Синоптик дала прекрасный прогноз погоды в Украине на 15 октября 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине 15 октября 2020 будет сухой и не слишком ветреной. Исключения возможны в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях: здесь, возможно, покапает ближайшей ночью.

Днем синоптик Наталья Диденко прогнозирует до +20 градусов. На западе ожидается +13-18 градусов, на юге и востоке – до +23 градусов.

Главная синоптическая фишка дня – ночные и утренние туманы.

Погода в Киеве 15 октября 2020 порадует небольшим туманом (но без дождя) и теплыми +16-17 градусами.

Существенное похолодание придет в Украину уже в ближайшие выходные. Теплая погода задержится лишь на востоке и юге страны.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020