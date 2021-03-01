Синоптик спрогнозировал, каким будет начало весны в Украине

Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды на март 2021 / pixabay

Погода в Украине в марте 2021 года будет соответствовать средним многолетним значениям.

В частности, средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе, размещенном на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик прогнозирует, что месячное количество осадков ожидается в пределах 26-50 мм, в горных районах - 40-85 мм. Эти показатели также находятся в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 градусов мороза, на юге Украины 11-27 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах - до 56-102 мм.

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2-3 марта в восточных и северо-восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории преимущественно без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, во вторник на востоке страны - до 6° мороза; днем 1-7° тепла, на Закарпатье, а 2 марта во всех областях 6-12° тепла.

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