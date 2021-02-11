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Синоптики предупредили о свирепом морозе на выходных в Украине

11 февраля 2021, 23:37
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В Укргидрометцентре рассказали, где ожидается сильный мороз и снег.

В Украину возвращаются морозы / pixabay

Погода в Украине на выходных 13-14 февраля будет достаточно снежной и вернутся трескучие морозы. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, ветер будет северо-западный, до 12 м/с.

В субботу, 13 февраля, на севере ночью и днем ​​снег. Температура днем ​​будет до -10°, ночью — до -15°.

На юге – облачно, без существенных осадков. Столбики термометров будут опускаться до -7° днем ​​и -13° ночью.

В западных регионах синоптики прогнозируют снег только ночью. Днем – без существенных осадков. До -7° днем ​​и местами до -15° ночью.

На востоке Украины – до -7° днем ​​и -13° ночью. Существенных осадков не предвидится.

В центральных областях пройдет снег и днем, и ночью. Дневная температура составит до -9°, ночная — до -15°.

В Киеве также прогнозируют снег. Столбики термометров будут опускаться до -12° днем ​​и до -14° ночью.

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В воскресенье, 14 февраля, во всех регионах страны будет ясно.

На севере температура воздуха составит до -14° днем ​​и -19° ночью.

На юге – немного теплее: до -7° днем ​​и до -12° ночью.

На западе столбики термометров будут опускаться до -11° днем ​​и до -14° ночью.

На востоке синоптики прогнозируют до -11° днем ​​и -14° ночью.

В центре Украины температура воздуха составит до -13° днем ​​и до -16° ночью.

В Киеве будет прохладнее. Днем – до -13°, ночью – до -18°.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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