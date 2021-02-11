Синоптики предупредили о свирепом морозе на выходных в Украине

В Укргидрометцентре рассказали, где ожидается сильный мороз и снег.
Погода в Украине на выходных 13-14 февраля будет достаточно снежной и вернутся трескучие морозы. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, ветер будет северо-западный, до 12 м/с.
В субботу, 13 февраля, на севере ночью и днем снег. Температура днем будет до -10°, ночью — до -15°.
На юге – облачно, без существенных осадков. Столбики термометров будут опускаться до -7° днем и -13° ночью.
В западных регионах синоптики прогнозируют снег только ночью. Днем – без существенных осадков. До -7° днем и местами до -15° ночью.
На востоке Украины – до -7° днем и -13° ночью. Существенных осадков не предвидится.
В центральных областях пройдет снег и днем, и ночью. Дневная температура составит до -9°, ночная — до -15°.
В Киеве также прогнозируют снег. Столбики термометров будут опускаться до -12° днем и до -14° ночью.
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В воскресенье, 14 февраля, во всех регионах страны будет ясно.
На севере температура воздуха составит до -14° днем и -19° ночью.
На юге – немного теплее: до -7° днем и до -12° ночью.
На западе столбики термометров будут опускаться до -11° днем и до -14° ночью.
На востоке синоптики прогнозируют до -11° днем и -14° ночью.
В центре Украины температура воздуха составит до -13° днем и до -16° ночью.
В Киеве будет прохладнее. Днем – до -13°, ночью – до -18°.
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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее украинцев уж предупредили о возвращении лютых морозов и снегопадов.
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала возвращение суровых морозов до -25 градусов.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Спасатели также рассказали, что дороги Украины завалит снегом до 40 см.