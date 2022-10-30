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Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы

30 октября 2022, 23:13

Погода ночью резко начнет падать 4 ноября — по прогнозам, она упадет до +3 градусов тепла.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 1 ноября изменится. В ближайшие дни в Украину придет похолодание на смену теплым дням.

Синоптик Виталий Постригань в Facebook сообщил, что в ближайшие дни погоду будет определять перенос воздушных масс из Атлантики.

"Понедельник начнется с погодных изменений. В Центральной Украине стоит ожидать снижения температурных показателей. Температура ночью 2-7º тепла, днем 7-12º. В этом году природа достаточно "деликатно" переводит нас из мира яркой и теплой "золотой осени" в печальную и темную время года", — добавил Постригань.

карта погоды

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкое похолодание 4−6 ноября, в то время как до 3 ноября, по ее словам, будет достаточно теплая осень с температурой днем до +19 градусов. Прохладнее будет с 1 ноября.

"В начале недели воздух станет холоднее, днем столбики термометров будут крутиться вблизи +10…+12 градусов. В конце следующей недели, в течение 4−6 ноября, похолодание усилится, прибавится дождей", - говорит она.

карта погоды

Погода ночью резко начнет падать 4 ноября — по прогнозам, она упадет до +3 градусов тепла. Однако уже 15 ноября следует ожидать новый этап похолодания — ночью начнутся морозы и температура будет падать до -1 -2 градуса ночью.

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Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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