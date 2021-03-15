Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя

Весна пока что не спешит вступать в свои законные права. Погода в Украине пока что будет сырой и достаточно холодной.
Погода в Украине в течение новой недели будет относительно холодной и сырой. По всей стране ожидаются осадки, а столбики термометров ночью будут опускаться до минусовых температур.
Погода в Украине 15 марта
В понедельник в западных, северных и Винницкой областях синоптик Укргидрометцентра прогнозирует мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный). На остальной территории без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в восточных областях похолодает до 5 градусов мороза. Днем в западных и северных областях от +3 до +8 градусов, на остальной территории - от +8 до +11. В восточных областях ночью 2-5 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части страны туман. В западных, северных и центральных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 16 марта
Во вторник ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем - от 3 до 8 градусов выше нуля.
Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.
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Погода в Украине 17 марта
В среду, 17 марта, синоптик прогнозирует сырую погоду по всей территории Украины. Ночью ожидается мокрый снег, днем - мокрый снег с дождем. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха днем будет плюсовой, максимально столбики термометров поднимутся до +10 градусов в Запорожской области. Ночью столбики термометров в среднем покажут от 0 до +2.
Прогноз погоды на 18 марта
В четверг в восточных областях ночью будет преимущественно без осадков. На Западе и в Центре Украины синоптик обещает мокрый снег, на Севере - мокрый снег с дождем.
Температура воздуха ночью - около нуля, днем - от 2 до 8 градусов тепла.
Погода в Украине 19 марта
Последний день рабочей недели также не принесет улучшения погодных условий. По всей стране ожидаются осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров ночью покажут на Западе от 1 до 6 градусов мороза, днем - от 0 до +2; на остальной территории будет теплее - ночью от 0 до +2, днем - от +3 до +6.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.