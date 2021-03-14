Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик

В Украину идет новое похолодание, рассказала Наталья Диденко.
В понедельник, 15 марта, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, в западных, северных областях, а также в Винницкой области ожидаются осадки, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в Facebook, из-за похолодания в западной части может пойти мокрый снег, а на Востоке и в Приазовье ожидается сильный ветер.
Температура воздуха в регионах Украины:
- На Юге, в Центре и на Востоке — днем +7 + 13 градусов;
- В северных областях ожидается + 4 + 8 градусов;
- На Западе похолодает до + 2 + 5 градусов, лишь на Закарпатье + 6 + 8 градусов;
- В Киеве днем около +5 градусов.
Синоптик добавила, что во вторник в столице стоит ожидать потепления до + 9 + 10 градусов, однако в среду снова похолодает.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь, в западных областях - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью от +3 градусов до -2 градусов. Днем +3 +8 градусов, в южных, восточных и большинстве центральных областей +9 +14 градусов.
В Киеве ожидается ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью +1 +3 градуса, днем +4 +6 градусов.
Прогноз погоды в Украине:
- Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
- Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.