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Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик

14 марта 2021, 15:35
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В Украину идет новое похолодание, рассказала Наталья Диденко.

мокрый снег
В Украине прогнозируют снижение температуры и мокрый снег / УНИАН

В понедельник, 15 марта, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, в западных, северных областях, а также в Винницкой области ожидаются осадки, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, из-за похолодания в западной части может пойти мокрый снег, а на Востоке и в Приазовье ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в регионах Украины:

  • На Юге, в Центре и на Востоке — днем +7 + 13 градусов;
  • В северных областях ожидается + 4 + 8 градусов;
  • На Западе похолодает до + 2 + 5 градусов, лишь на Закарпатье + 6 + 8 градусов;
  • В Киеве днем около +5 градусов.

Синоптик добавила, что во вторник в столице стоит ожидать потепления до + 9 + 10 градусов, однако в среду снова похолодает.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь, в западных областях - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от +3 градусов до -2 градусов. Днем +3 +8 градусов, в южных, восточных и большинстве центральных областей +9 +14 градусов.

В Киеве ожидается ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью +1 +3 градуса, днем +4 +6 градусов.

Прогноз погоды на 15 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине:

  • Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
  • Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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