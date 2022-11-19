Снега будет по колено: в Украину несется новый циклон

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине ухудшится. Как сообщают синоптики, погодные условия будут сложными из-за прохождения нашей территории нового циклона, который принесет с собой снегопады, дожди, гололедицу.

В Укргидрометцентре сообщают, что 19 ноября ночью и с утра в большинстве северных и центральных регионах ожидается снег, мокрый снег и налипание мокрого снега.

Также в течение суток в северо-восточных областях будут наблюдаться значительные осадки со снегом, которые перейдут в дождь, и гололедица.

"Днем на юге страны пройдут сильные ливни с грозами, затем с обеда и до вечера 19 ноября в Украине ожидается короткое прекращение осадков, потому что уже в ночь на 20 ноября к нам снова поступит новый циклон со снегопадами и дождями", - добавил народный синоптик Станислав Щедрин.

В западных, северных, местами Винницкой и Черкасской областях синоптики Укргидрометцентра прогнозируют прирост снежного покрова высотой 10-20 см.

"Днем 19 ноября в восточных и юго-восточных областях порывы в 15-20 м/с", - написали они.

В результате таких сложных погодных условий в Украине, кроме южных регионов, объявлен первый уровень опасности, желтый, в частности на дорогах из-за гололедицы. Во многих областях запада, центра, севера и востока страну ожидают нарушения движения транспорта.

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В Карпатах намело полметра снега

Отметим, 18 ноября, в Карпатах намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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