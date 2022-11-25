Снегом будет засыпать: в Украину несется мощный циклон

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет с мощными дождями, снегопадом и усилением ветра. Как прогнозируют синоптики, осадки также будут и в выходные.

"В пятницу, 25 ноября, в результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с" , – отметил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температура воздуха ночью будет составлять -2…+3 °С в северных и западных областях, +4…+9 °С. Днем воздух прогреется до +5…+10 °С, в западной части -1…+4 °С.

Погода на выходные

"На выходные, 26 и 27 ноября, в результате влияния котловины с Черного моря, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

По его данным, на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0°С, днем +4…+9°С.

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