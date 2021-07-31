Сокрушительный град и мощные ливни: Украину накроет опасный шторм

В Украине резко испортится погода / pixabay

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется сильная гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

Об опасных метеорологических явлениях в западных регионах страны предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Подчеркивается, что днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, в воскресенье 1 августа атмосферный фронт Guido принесет в Украину грозы на западе и севере.

Температура воздуха будет колебаться от +29+30 градусов.

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Обратим внимание, что о штормовом предупреждении 1 августа сообщает также Европейский центр по прогнозированию штормов ESTOFEX в Facebook.

Опасные метеорологические условия прогнозируются во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Отмечается, что не исключены сильные порывы ветра, а также очень большой град.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.