В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях/ pixabay.com

Погода в Украине в субботу, 31 июля, принесет в некоторых области грозы, град и шквалы. Синоптик объявил штормовое предупреждение.

В частности, ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, передает Укргидрометцентр.

Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях: Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Украине объявили штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода на сегодня

В субботу в большинстве областей будет сухо. Дожди ожидаются в западных и восточных регионах. На Западе температура воздуха составит +27...+31, в северных регионах - от +28 до +31. В Центре страны 31 июля днем температура воздуха составит +29...+31, в восточных областях - до +31, на Юге страны днем ожидается +29...+32.

Прогноз погоды на 31 июля 2021

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