В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы

Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях, предупредил синоптик.
Погода в Украине в субботу, 31 июля, принесет в некоторых области грозы, град и шквалы. Синоптик объявил штормовое предупреждение.
В частности, ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, передает Укргидрометцентр.
Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях: Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской.
Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Погода на сегодня
В субботу в большинстве областей будет сухо. Дожди ожидаются в западных и восточных регионах. На Западе температура воздуха составит +27...+31, в северных регионах - от +28 до +31. В Центре страны 31 июля днем температура воздуха составит +29...+31, в восточных областях - до +31, на Юге страны днем ожидается +29...+32.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Погода в Украине в первой половине августа будет нестабильной. Синоптик прогнозирует "температурные качели". Причем в некоторых регионах температура воздуха будет колебаться от жаркой до очень жаркой, а в некоторых - разница будет до десяти градусов в сторону похолодания.
- По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний летний месяц удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". Осень в августе – то, к чему стоит быть готовыми, если планируете на этот период отпуск.
- Кроме того, Горбань спрогнозировал, какой будет погода в Украине перед Днем Независимости.
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что в Украине август ожидается более жарким, чем обычно. Температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса.