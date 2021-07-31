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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы

31 июля 2021, 10:51
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Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях, предупредил синоптик.

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях/ pixabay.com

Погода в Украине в субботу, 31 июля, принесет в некоторых области грозы, град и шквалы. Синоптик объявил штормовое предупреждение.

В частности, ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях, передает Укргидрометцентр.

Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях: Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Украине объявили штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода на сегодня

В субботу в большинстве областей будет сухо. Дожди ожидаются в западных и восточных регионах. На Западе температура воздуха составит +27...+31, в северных регионах - от +28 до +31. В Центре страны 31 июля днем температура воздуха составит +29...+31, в восточных областях - до +31, на Юге страны днем ожидается +29...+32.

Прогноз погоды на 31 июля 2021

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Погода в Украине в первой половине августа будет нестабильной. Синоптик прогнозирует "температурные качели". Причем в некоторых регионах температура воздуха будет колебаться от жаркой до очень жаркой, а в некоторых - разница будет до десяти градусов в сторону похолодания.
  • По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в последний летний месяц удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени". Осень в августе – то, к чему стоит быть готовыми, если планируете на этот период отпуск.
  • Кроме того, Горбань спрогнозировал, какой будет погода в Украине перед Днем Независимости.
  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявлял, что в Украине август ожидается более жарким, чем обычно. Температура в августе будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
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