Температура под -30°: Украину накрыли лютые морозы

В Украине ударили рекордные морозы / vlasti.net

Активный циклон Elsa принесет в Украину повышение температуры, а также снегопады, которые будут особо ощутимы на Левобережье, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Вместе с тем он прогнозирует, что новое ухудшение погоды произойдёт в пятницу, 14 января.

Синоптик говорит, что погода в Украине ожидается неустойчивой и переменчивой, с резкими колебаниями атмосферного давления и сильным ветром.

"Увеличение скорости ветра будет сопровождаться выпадением осадков в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь и морось. В восточных и северных областях Украины не исключены метели и снежные заносы. А в субботу, 15 января, дождь снова перейдёт в небольшой снег в связи с понижением температуры и затоком холодной воздушной массы с севера", - добавил Кибальчич.

Пик похолодания в Украине

Отметим, что минувшая ночь была едва ли не самой холодной в новом году.

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Сегодня ночью в одном из сел в Черновицкой области температура упала до -28°, рассказал в Facebook глава Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук.

Он опубликовал фото термометра, на котором видно, что температура упала до -28 градусов.

"А сегодня предрассветный морозец добренький. 13.01.2022. Село Верхний Яловец", - написал он.

/ Facebook В.Полянчука

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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