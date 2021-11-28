Ударит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале декабря будет морозной. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в стране будут различные метеорологические явления.

Ожидаются ливни, снегопады и резкие перепады температуры. Уже 29 ноября всю страну накроют сильные дожди.

Погода на 29 ноября в Украине

Во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +14. Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее.

Погода на 30 ноября в Украине

В последний день ноября этого года будет снег на западе, на юге и востоке продолжают идти дожди, только в центральных регионах будет сухая погода. Температура будет колебаться от -1 до +6.

Прогноз на 1 декабря в Укарине

В первый день зимы 2021 года ожидается снег с дождем в западных, Луганской, Донецкой и северных областях. Сухая погода будет в центре страны и на юге. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

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Погода в Украине на 2 декабря

В западных и северных областях будет дождь, а в других регионах сухо. Температура воздуха поднимется и будет днем от +3 до +9.

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