Врежет дубак и завалит снегом: украинцев предупредили о резком изменении погоды

В ближайшее время в Украине значительно похолодает, предупредила Наталья Диденко.
В ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий. Прогнозируется снижение температуры и осадки в виде мокрого снега.
По данным Укргидрометцентра, в резкое изменение погоды стоит ожидать с понедельника, передает Интерфакс-Украина.
В западных областях дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла; в Карпатах мокрый снег, местами значительный, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.
На остальной территории временами дождь, температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что до конца выходных в Украине прогнозируются осадки.
По ее словам, северо-восток и восток Украины накроют дожди.
Когда в Украине резко похолодает
Диденко добавила, что по прогнозу, во вторник в Украине значительно похолодает.
"Ощутимо похолодает во вторник", - отметила синоптик.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
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