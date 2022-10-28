Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погода

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в начале ноября удивит всех. По прогнозу синоптиков, первый день ноября порадует теплой погодой и отсутствием осадков, а в некоторых регионах стоит ждать ночные морозы.

По данным ventusky.com, 31 октября днем на Западной Украине столбики термометров поднимутся до +16.

А уже 1 ноября утром в некоторых регионах возможны первые заморозки.

Речь идет о Харьковской, Сумской и Полтавской областях – там термометры покажут до -2 градусов. В то же время во всех других областях температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градуса, за исключением запада, где термометры покажут до +6 градусов.

Днем существенно потеплеет. На севере, юге и в центре Украины температура воздуха будет +8-9 градусов, а на востоке - +4-6 градусов. Теплее всего будет на западе страны – на Закарпатье столбики покажут поднимутся до +19 градусов.

Погода на выходные в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу, 29 октября, в Украине будет очень тепло, а в воскресенье похолодает.

"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице... Потому что в воскресенье немного похолодает", - сказала она.

Также, по данным Натальи Диденко, в западных и северных областях вероятны небольшие дожди. На остальной территории - без осадков, а на юге даже ожидается солнечная погода.

Погода в Украине

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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