Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погода

29 октября в Украине будет очень тепло, но уже с воскресенья похолодает.
Погода в Украине в начале ноября удивит всех. По прогнозу синоптиков, первый день ноября порадует теплой погодой и отсутствием осадков, а в некоторых регионах стоит ждать ночные морозы.
По данным ventusky.com, 31 октября днем на Западной Украине столбики термометров поднимутся до +16.
А уже 1 ноября утром в некоторых регионах возможны первые заморозки.
Речь идет о Харьковской, Сумской и Полтавской областях – там термометры покажут до -2 градусов. В то же время во всех других областях температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градуса, за исключением запада, где термометры покажут до +6 градусов.
Днем существенно потеплеет. На севере, юге и в центре Украины температура воздуха будет +8-9 градусов, а на востоке - +4-6 градусов. Теплее всего будет на западе страны – на Закарпатье столбики покажут поднимутся до +19 градусов.
Погода на выходные в Украине
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу, 29 октября, в Украине будет очень тепло, а в воскресенье похолодает.
"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице... Потому что в воскресенье немного похолодает", - сказала она.
Также, по данным Натальи Диденко, в западных и северных областях вероятны небольшие дожди. На остальной территории - без осадков, а на юге даже ожидается солнечная погода.
Погода в Украине
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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