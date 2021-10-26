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Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты

26 октября 2021, 05:10
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Зима в Украине будет затяжная, температурный режим неустойчивый.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября. Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

По данным ресурса WorldWeather, во второй декаде ноября градусники покажут более скромные +5+7 градусов.

В конце месяца температура будет снижаться ночью до минусов, а днем повышаться до +2 +5 градусов. Снег вероятен, согласно предварительному прогнозу, только в последние дни ноября.

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что температура воздуха начнет снижаться с середины ноября.

Как передает Укринформ, среднесуточная дневная температуру на уровне +5 градусов будет стабильна с конца ноября и до начала декабря. Будут дни, когда столбики термометров опустятся до -10 градусов.

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Прогноз погоды на ноябрь / WorldWeather

Прогноз погоды на зиму и Новый год

Синоптик подчеркнула, что зима будет затяжная, температурный режим неустойчивый.

В новогодний период ожидается резкое снижение температуры. В отдельные дни может быть до -15 градусов. Переход с декабря по январь, в праздничные дни, будут качели — то мороз, то тепло.

Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале. Месяц будет холодным, но теплее, чем прошлой зимой, добавила Мартазинова.

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Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе почти во всех областях прогнозируются сильные морозы. Резкое снижение температуры ожидается во всех регионах, кроме юга.

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прогноз погоды Вазира Мартазинова Погода в Украине
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