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Ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в мае

26 апреля 2022, 03:40

В Украине ожидается похолодание и ночные заморозки до -2 градусов в мае.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале следующей недели будет прохладной. По прогнозу синоптика, в Украине будут заморозки из-за приближения холодного циклона.

Украинский синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что осадков в Украине станет гораздо меньше.

"На этой неделе в Украине преимущественно ожидается теплая погода, однако уже со следующей недели показатели температурных столбиков поползут вниз", - говорит синоптик.

В Украине ожидается похолодание и ночные заморозки до -2 градусов.

"Воздух во всех областях прогреется в дневные часы до +18…+23 градусов, а местами даже выше, с отклонением от нормы на 3-6 градусов. Кроме того, и ночи станут гораздо комфортнее", - сообщил эксперт.

Погодный сайт weather информацию о временном похолодании в украинских регионах подтверждает.

В частности, согласно обнародованным сведениям, в Киеве температурные столбики поползут вниз 3 и 4 мая.

В эти дни в украинской столице ожидается похолодание до -2...-1 градуса в темное время суток.

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