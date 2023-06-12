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Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепления

Мария Тупик
12 июня 2023, 17:03 обновлено 12 июня, 17:15
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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.
погода, погода в украине
Погода в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине снова наладится. Долгожданное тепло и солнце вернется в ближайшие дни.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook, вторник станет переходным днем от похолодания, охватившего многие регионы Украины, к наконец восстановлению летнего тепла. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Температура воздуха будет разнообразной и зависит от региона:

  • максимальная температура воздуха будет составлять на востоке, в центре и на юге +20...+26 градусов;
  • в северных областях от +16...+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской;
  • до +20 – в Сумской области;
  • самым свежим пока остается западный регион, в течение дня +12...+18 градусов.

По данным синоптика, дожди утихают, только завтра на юге пройдут осадки с грозами и местами в областях Прикарпатья.

"Днем еще может "капнуть" в Черкасской области", - добавила она.

В Киеве существенные осадки вряд ли будут. Немного прогреется воздух, до +17...+19 градусов.

"Если блеснет солнышко, то и +20 выплеснется", - добавила Диденко.

Погода в Украине на 2 недели
Погода в Украине на 2 недели / meteoprog.com

Когда ждать резкого потепления

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.

По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.

Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.

"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптик, пишет ТСН.

Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:

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