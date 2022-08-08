Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

Погода в Украине / УНИАН, Наталья Диденко

В Украине ожидается резкое повышение температуры - жара до +30+36 градусов ожидается завтра, 9 августа, на юге и востоке Украины.

Значительно прохладнее воздух будет в западных областях, +20+26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины максимальная температура воздуха будет +25+29, в центре кое-где до +30 градусов.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы", - сообщила синоптик.

Карта / телеграм Наталка Диденко

Согласно ее прогнозу, осадки, от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни.

"На остальной территории Украины будет сухо, разве что вечером во вторник есть вероятность локальных дождей в Черкасской и Полтавской областях", - рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столицы Украины завтра существенных осадков не ожидается, однако облачная погода построит. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +24, +25 градусов.

Во второй половине недели в Киеве столбики термометров поднимутся вверх на несколько градусов.

"На востоке и юге Украины всю текущую неделю и следующую доминировать жара, волнами - сильная жара, порой до +36+41 градуса!", - предупредила синоптик.

Напомним, в Украине в последний уикенд июля существенных осадков не ожидается, температурный фон окажется немного выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

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