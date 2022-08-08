УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

8 августа 2022, 13:01

Резкое потепление накроет почти всю территорию Украины.

Погода в Украине
Погода в Украине / УНИАН, Наталья Диденко

В Украине ожидается резкое повышение температуры - жара до +30+36 градусов ожидается завтра, 9 августа, на юге и востоке Украины.

Значительно прохладнее воздух будет в западных областях, +20+26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины максимальная температура воздуха будет +25+29, в центре кое-где до +30 градусов.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы", - сообщила синоптик.

Карта
Карта / телеграм Наталка Диденко

Согласно ее прогнозу, осадки, от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни.

"На остальной территории Украины будет сухо, разве что вечером во вторник есть вероятность локальных дождей в Черкасской и Полтавской областях", - рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столицы Украины завтра существенных осадков не ожидается, однако облачная погода построит. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +24, +25 градусов.

Во второй половине недели в Киеве столбики термометров поднимутся вверх на несколько градусов.

"На востоке и юге Украины всю текущую неделю и следующую доминировать жара, волнами - сильная жара, порой до +36+41 градуса!", - предупредила синоптик.

Напомним, в Украине в последний уикенд июля существенных осадков не ожидается, температурный фон окажется немного выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также:

погода прогноз погоды Наталья Диденко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:01

Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

13:00

Гороскоп на завтра, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

12:59

Оккупантам нужно больше пушечного мяса: в РФ сколотили 40 подразделений наемниковВидео

12:47

"У нас есть все возможности создать Железный купол": Жданов рассказал, как защитить небо УкраиныВидео

12:46

3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

Реклама
12:26

Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в "ДНР" скандальной КорсыВидео

12:25

Необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

12:19

"Будет или русская земля, или выжженная пустыня": в РФ намекнули, что взорвут Запорожскую АЭС

12:03

Персики, шоколад и даже мед: список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

11:59

В Украине резко снизилось число добровольцев: в ТЦК назвали причинуВидео

11:40

"Это было не по душе Путину": посол назвал причину остановки переговоров между Украиной и РФ

11:36

"Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне

11:32

Оккупантам перерезают логистику: подробности ударов по мостам в Херсонской областиВидео

10:57

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты и боевики "ДНР" со стрельбой делили награбленноеВидео

10:51

"У Путина есть идея фикс": СМИ выяснили, как в РФ хотят провернуть сценарий с ядерным ударом

10:32

"Лукашенко нападёт": Эйдман оценил угрозу удара Беларуси по УкраинеВидео

10:14

"Еще немного, и прорыв к Лондону!": у Гиркина "подгорело" из-за переброски спецназовцев РФ в Африку

09:33

Мощный артудар на Харьковщине: нацгвардейцы сожгли спецназ РФ и вражеский ангар с БКВидео

09:28

Есть серьезные попадания: ВСУ мощно ударили по Антоновскому и Каховскому мостамВидео

09:21

Будут собирать разведданные: РФ может провести "голосование на дому" на псевдореферендуме - ISW

Реклама
09:18

"Шойгу проболтался": Эйдман рассказал о сверхидее Путина в УкраинеВидео

08:58

День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам

08:52

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2022: Близнецам – счастье, Водолеям – семейные проблемы, Рыбам – соперникиВидео

08:39

Пропагандисты РФ донимали Ротару в ее 75-й день рождения: сын певицы рассказал детали

08:15

"Европейцы не воспримут победу РФ в войне": евродепутат призвала поставлять Украине больше оружия

08:08

Карма по дате рождения: как правильно рассчитать и что важно знать

08:07

HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе: более 100 "двухсотых" и уничтоженная техникаВидео

07:28

ВСУ "демилитаризировали" подполковника танковой дивизии РФ

07:12

Всемирный день кошек 2022: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

07:06

Иран отрицает передачу России своего спутника для шпионажа за Украиной

06:36

На Юге уничтожен склад боеприпасов и десятки военных армии РФВидео

06:34

Кто вместо Трампа и Байдена?мнение

05:00

Даже победа над Украиной не остановит Путина, и на Западе это понимают - ЭйдманВидео

03:46

16-летняя дочь Ольги Фреймут оторвалась в Лондоне в головокружительно коротком мини

03:15

Лукашенко не вступит в войну против Украины: в Беларуси некому воевать - политологВидео

02:35

Когда врежут сильные морозы: украинцев предупредили об аномальной зимеВидео

02:21

"Учусь жить сегодня, сейчас": Брежнева после слухов о разводе сделала странное лиричное заявление

02:05

Какое вооружение необходимо Украине для победы - ответ военного эксперта

01:33

Что произойдет с организмом, если каждый день на завтрак есть овсянку

01:04

Дмитрий Гордон показал, как сияет в объятиях Алеси Бацман

Реклама
00:51

Приметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

07 августа, воскресенье
23:54

Российские ракеты ударили по Винничине: есть пострадавшие - Воздушные силы ВСУ

23:48

"Ей не 15": Эктор Хименес-Браво ответил на хейт за слишком молодую любовницу

23:24

Украина не сядет за стол переговоров с РФ, если оккупанты проведут "референдумы" - президентВидео

23:01

Ситуация на фронте очень тяжелая: ВСУ противостоят российскому террору - ЗеленскийВидео

22:49

"Разодрала бы ему рожу": Ефросинина рассказала, что мечтает сделать с ПутинымВидео

22:28

Последняя "африканская жара": синоптики рассказали, когда резко похолодает в УкраинеВидео

22:11

"Мы с тобой встретимся": мама погибшей в Виннице Лизы опубликовала щемящий постВидео

22:05

Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизньВидео

21:50

Санкции угрожают власти Путина: экономический кризис в РФ вскоре станет политическим - The Spectator

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять