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Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных грозах и ливнях

18 апреля 2022, 04:40

Дождливая погода сохранится на большей части украинских территорий.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и холодной.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, страну атакуют грозы.

Так, 18 апреля дожди пройдут по всей территории страны. Днем столбики термометров будут показывать от 5 до 17 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке страны. Ночью в западной части температура воздуха опустится до минусовых отметок - до -3 градусов. В остальных областях в ночные часы прогнозируется 2-9 градусов тепла.

Во вторник, 19 апреля, дожди пройдут по всей Украине, в северных и восточных, а также Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях - с грозами. Днем прогнозируется +5-19 градусов, ночью - от -2 до +9 градусов.

В среду, 20 апреля, дождливая погода сохранится на большей части украинских территорий, но на части страны будет сухо. Температура воздуха начнет повышаться - днем столбики термометров будут показывать от 7 до 16 градусов тепла, в ночные часы прогнозируется от 0 до +12 градусов.

В четверг, 21 апреля, на большей части Украины снова будет дождливо, осадков не ожидается только в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Днем воздух в Украине прогреется от 9 до 15 градусов тепла, в ночные часы прогнозируется от 3 до 7 градусов с отметкой "плюс".

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