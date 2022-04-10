Украина "поплывет": синоптики предупредили о мощных ливнях и заморозках

Погода в Украине/ pixabay

Погода в Украине скоро опять изменится. По прогнозу синоптиков, на смену весеннему потеплению снова придет похолодание и дожди.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, будет существенное снижение ночной температуры воздуха в нескольких областях ниже нуля.

В понедельник, 11 апреля в Украине похолодает. Высокая температура воздуха и солнечная погода сохранится только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там ожидается от +15 до +19 градусов, местами до +21 градуса.

В остальных областях Украины 11 апреля пройдут дожди, местами сильные. Дневная температура будет колебаться в пределах от +7 до +11 градусов. Ночью от +4 до +6 градусов, а в западных областях ожидаются заморозки до -1 градуса.

Во вторник, 12 апреля дожди накроют всю Украину, и температура воздуха опустится во всех регионах. Ночью в западных областях до -1 градуса, на севере, в центральной и южной части от +2 до +5 градусов, на востоке от +5 до +8 градусов.

Днем в большинстве областей от +8 до +12 градусов, на юге прогреется до +13 +14 градусов, на крайнем востоке до +15 градусов.

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