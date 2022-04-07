Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрприз

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине немного начинает меняться и показывать наступление весны. Однако холода еще вернутся.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 9-10 апреля, в большинстве областей ожидаются сильные дожди. Сухо будет только на юге и юго-востоке страны.

Ночная температура 9 апреля будет колебаться от +3 +5 на западе, севере и в центре – до +6 +8 градусов на юге и востоке.

Днем ожидается от +15 до +18 градусов, в южной части местами до +20 градусов. А вот в западных областях и на севере страны будет прохладнее, от +9 до +13 градусов.

В воскресенье, 10 апреля, придет новая порция похолодания и дождей. Осадки прогнозируются во всех областях, кроме Крыма и юго-востока страны.

Ночью ожидается от +3 до +6 градусов. Днем температура начнет падать в большинстве областей. На западе до +8 +10 градусов, в центре и на севере +9 +11 градусов, в южной части +10 +13 градусов, на востоке тепло будет только в Луганской и Донецкой областях, до +18 градусов. В остальных от +11 до +14 градусов.

Погода на Пасху в Украине

Совсем скоро наступит один из любимых праздников - Пасха 2022. Согласно предварительным прогнозам в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренно холодная погода.

По мнению синоптиков, в середине апреля, в период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание, которое в конце апреля снова вернет в теплую и солнечную погоду.

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