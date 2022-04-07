УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрприз

7 апреля 2022, 02:20

Ночная температура 9 апреля будет колебаться от +3 +5 на западе, севере и в центре – до +6 +8.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине немного начинает меняться и показывать наступление весны. Однако холода еще вернутся.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 9-10 апреля, в большинстве областей ожидаются сильные дожди. Сухо будет только на юге и юго-востоке страны.

Ночная температура 9 апреля будет колебаться от +3 +5 на западе, севере и в центре – до +6 +8 градусов на юге и востоке.

Днем ожидается от +15 до +18 градусов, в южной части местами до +20 градусов. А вот в западных областях и на севере страны будет прохладнее, от +9 до +13 градусов.

В воскресенье, 10 апреля, придет новая порция похолодания и дождей. Осадки прогнозируются во всех областях, кроме Крыма и юго-востока страны.

Ночью ожидается от +3 до +6 градусов. Днем температура начнет падать в большинстве областей. На западе до +8 +10 градусов, в центре и на севере +9 +11 градусов, в южной части +10 +13 градусов, на востоке тепло будет только в Луганской и Донецкой областях, до +18 градусов. В остальных от +11 до +14 градусов.

Погода на Пасху в Украине

Совсем скоро наступит один из любимых праздников - Пасха 2022. Согласно предварительным прогнозам в апреле 2022 года ожидается переменная, умеренно холодная погода.

По мнению синоптиков, в середине апреля, в период пасхальных праздников 17-24 апреля ожидается похолодание, которое в конце апреля снова вернет в теплую и солнечную погоду.

Читайте также:

viber
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Популярное
Автор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на КиевщинеАвтор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Гороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желанийГороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желаний Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везениеФинансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение В России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима ПутинаВ России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путина

Последние новости

02:20

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрприз

01:43

Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы КремляВидео

01:35

"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в БучеВидео

01:05

Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

01:03

На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаВидео

Реклама
00:51

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

00:43

Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителейВидео

00:25

В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

06 апреля, среда
23:57

Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаВидео

23:41

"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

23:35

Пили и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика, который уничтожили оккупантыВидео

23:25

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие

22:52

"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалетВидео

22:49

В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

22:44

Бежала от войны: стало известно о еще одном зверском преступлении россиян под КиевомВидео

22:19

В Луганской области орки обстреляли центр предоставления гумпомощи

21:58

"Идите х**": жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблемВидео

21:34

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человекВидео

21:28

Кэри Фукунага о войне в Украине: "Моя главная цель - использовать свой мозг, для помощи Украине"

21:05

Враг завершает перегруппировку войск - Генштаб

Реклама
21:04

"Не вам рассказывать про гуманизм": Димопулос публично пристыдила Собчак

20:58

Если бы упал Чернигов, РФ разрезала бы Украину: Арестович показал, как выглядит разбомбленный городФотоВидео

20:33

ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армииВидео

20:18

Ермак высказался о новых санкция США против России

20:18

"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с ПутинымВидео

20:04

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

19:58

Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

19:52

Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от КиеваВидео

19:51

"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти ПутинаВидео

19:37

Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

19:37

Россия не оставила миру других вариантов, кроме как ударить ракетами по Кремлюмнение

19:31

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:01

Дома людей превратили в хлева и разбомбили церковь: как оккупанты "хозяйничали" на Житомирщине

18:57

Через Беларусь в сторону Чернигова перебрасывают новые колонны военной техники РФВидео

18:56

Путин до сих пор хочет всю Украину, война может длиться годами – генсек НАТОВидео

18:50

Гороскоп для Украины: известная грузинская мольфарка назвала 6 событий для нашей страны

18:49

"Решения надо принимать немедленно": жителей двух областей Украины призвали эвакуироватьсяВидео

18:15

Ни один мускул не дрогнет: знаки, которые лучше всего справляются со стрессом во время войны

18:15

Как Европа финансирует зверства российской армии в Украинемнение

17:52

Зверства в Буче: США ударили санкциям по дочерям Путина, семье Лаврова и МедведевуВидео

Реклама
17:40

Люди под руинами находились три недели: появились кадры полностью уничтоженной оккупантами БородянкиВидео

17:39

2 наших самолетов против 12 российских: украинский пилот рассказал о тяжелом боя возле Киева

17:33

Враг не зайдет в Николаев и Одессу, Херсон отобьем: творцы сериала Чернобаевка показали свою работуВидео

17:29

Орбан предложил Путину вести переговоры в Будапеште: у Зеленского жестко ответилиВидео

17:10

Как строить отношения: 10 уникальных лайфхаков для каждогоВидео

17:01

"Убили самого лучшего коня в Украине": Камалия рассказала, как оккупанты расстреливали ее животныхВидео

16:57

"У руководства России не было другого выхода": Ефремов поддержал войну против Украины ради свободы

16:53

Оккупантов заманили в ловушку: ВСУ ударили под Херсоном, орки лезут с востока - экспертВидео

16:51

Сражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается: почему Россия полезет сновамнение

16:45

США предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ – БлинкенВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять