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Украину ждет самый теплый день апреля: синоптики назвали дату

5 апреля 2022, 20:46

В четверг, 7 апреля, на Благовещение, в Украине прогнозируют самый теплый день в ближайшей перспективе.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень теплой. По прогнозу синоптиков, очередная волна тепла придет на Благовещение, а в некоторых регионах будет +20 градусов.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook сообщила, что в среду, 6 апреля, максимальная температура воздуха в большей части Украины составит +10… +14 градусов.

Свежее будет на севере Сумской, в Житомирской и Ровенской областях – от +8 до +11. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, на Буковине и в Крыму будет теплее всего – там термометры покажут +12… +17 градусов. На Волыни, в Ровенской и Житомирской областях пройдут дожди. В остальных регионах ожидается сухая погода.

В Киеве потеплеет до +12 градусов, будет без осадков.

В четверг, 7 апреля, на Благовещение, в Украине прогнозируют самый теплый день в ближайшей перспективе. Воздух прогреется до +12…+18, а местами и до +20 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже с 15 апреля в Украине будет преобладать теплая погода и прогреется до +22 - +25 градусов.

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