Украинцам дали неожиданный прогноз на февраль и рассказали об аномалии

Украинцам рассказали, ждать ли потепления / liveinternet.ru

В Украине теплый или аномально теплый февраль бывает тогда, когда атмосферные процессы преобладают из Атлантики, рассказал начальник Ровенского областного гидрометцентра Богдан Масовец.

Как подчеркнул он в комментарии 7dniv.rv.ua, западные и юго-западные ветры несут влажную и теплую воздушную массу.

Специалист отметил, что густые туманы, с гололедицей и вьюгами были более характерны до 2000 года, когда держался более устойчивый снежный покров.

"Холодным февраль бывает, когда преобладает антициклональный характер погоды. В такой синоптической ситуации холодный воздух проникает на территорию области из районов Скандинавии, Арктики. А самое холодное, когда на востоке стоит Сибирский антициклон", - добавил синоптик.

Прогноз на февраль-2022

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко подчеркнул, что ожидать весны в феврале вряд ли стоит.

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"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – добавил Прокопенко.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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