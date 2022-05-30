Украинцам назвали самый жаркий день: накроет пекло, зальет мощными ливнями

/ Wallbox.ru

В Украине в начале новой недели погода будет нестабильной, в западных регионах прогнозируются сильные осадки.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, 30 мая в Киеве и области днем гроза (І уровень опасности, желтый).

Синоптики прогнозируют, что температура ночью составит 9-14°, в южных областях до 17°; днем 24-29°, в западных и северных областях 19-24°.

/ Facebook/UkrHMC

Кроме того, 30 мая ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, днем в Черниговской области сильный дождь; ночью в Черновицкой и Винницкой областях, днем в северных и центральных областях гроза (I уровень опасности, желтый).

/ Facebook/UkrHMC

Напомним, погода в Украине в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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