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Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег

19 марта 2021, 16:57
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По всей территории Украины, за исключением западных областей, ожидаются осадки.

мокрый снег
В Украине прогнозируют мокрый снег и снижение температуры / УНИАН

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять влажный и прохладный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в субботу, 20 марта, по всей территории Украины за исключением западных областей, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Синоптики отметили, что температура ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 3-8° мороза. Днем ожидается 2-7° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в субботу прогнозируется местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 20 марта / meteo.gov.ua

В свою очередь синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что на выходных, 20−21 марта, в Украине будет прохладная и влажная погода.

В субботу в большинстве областей страны дожди и мокрый снег, в воскресенье день пройдет без существенных осадков.

Читайте такжеКакой праздник 20 марта: что делать и как поздравлятьТемпература воздуха 20 марта ожидается 2° 6° градусов тепла, на юге 4° 8° градусов тепла, 21 марта потеплеет на 2° 4° градусов.

По ее прогнозу, в Киеве в субботу вероятны небольшие осадки, облачно, днем 3-4° градусов тепла. Она добавила, что в воскресенье ожидается повышение температуры.

Прогноз погоды в Украине:

  • Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
  • Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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