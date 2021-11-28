Украинцев ждет дождливое воскресенье: прогноз погоды на 28 ноября

Ночью и утром местами туман.
Погода в Украине в последнее воскресенье осени, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце.
Метеорологи отмечают, что по всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+13 градусов. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях ожидаются дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но так же прохладно – +6...+9 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.
В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов, ночью +1 +3.
Погода в городах Украины 28 ноября
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +7...+9
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +7...+9
- Суммы – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +6...+8
- Киев – +8...+10
Какой будет зима 2021-2022 в Украине
Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.
В декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.
Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.
Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.