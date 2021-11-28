Украинцев ждет дождливое воскресенье: прогноз погоды на 28 ноября

В Украину придут дожди и прохлада / vesti.ua

Погода в Украине в последнее воскресенье осени, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце.

Метеорологи отмечают, что по всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+13 градусов. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но так же прохладно – +6...+9 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.

В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов, ночью +1 +3.

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Погода в городах Украины 28 ноября

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Суммы – +6...+8

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +8...+10

Прогноз погоды на 28 ноября / Данные Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-2022 в Украине

Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.

В декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.

Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.

Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.