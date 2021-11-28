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Украинцев ждет дождливое воскресенье: прогноз погоды на 28 ноября

28 ноября 2021, 08:30

Ночью и утром местами туман.

Как сохранить тепло в холодном доме
В Украину придут дожди и прохлада / vesti.ua

Погода в Украине в последнее воскресенье осени, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце.

Метеорологи отмечают, что по всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+13 градусов. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но так же прохладно – +6...+9 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.

В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода без существенных осадков, утром и ночью ожидается туман. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов, ночью +1 +3.

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Погода в городах Украины 28 ноября

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +7...+9
  • Суммы – +6...+8
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +6...+8
  • Киев – +8...+10
Прогноз погоды на 28 ноября / Данные Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-2022 в Украине

Общая метеорологическая перспектива говорит о том, что зимой 2021-2022 снега будет как кот наплакал, температурный режим будет умеренный, а новогодняя ночь, вероятнее всего, не порадует снежной сказкой.

В декабре температура воздуха будет примерно такой, как в ноябре – небольшой "плюс" днем и небольшой "минус" ночью. Но декабрьская погода будет неустойчивой – температурные качели возможны каждые несколько дней.

Январь в целом тоже будет теплым, за исключением отдельных дней в период новогодних праздников, когда может похолодать до -20 градусов. Украинцам пообещали дубак в начале месяце и на Рождество, который продлится до Крещения, 19 января.

Февраль, как и любой последний месяц сезона, "капризный", и характеризуется перепадами температур. Сначала будет незначительное потепление, после которого морозы вернутся с новой силой. Большого снежного покрова, по расчетам климатолога, не будет.

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