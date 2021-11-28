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Украину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогноз

28 ноября 2021, 05:02
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В Украине прогнозируют дожди с переходом в мокрый снег.

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/ 1zoom.ru

Конец ноября и начало декабря в Украине будут характеризоваться осложнением погодных условий.

Как написал в Facebook синоптик Виталий Постригань, новая рабочая неделя начнется новыми погодными катаклизмами.

Он предупредил о том, что в Украине ожидаются холодные атмосферные фронты.

"Прогнозируем дожди с переходом в мокрый снег и снижением температуры воздуха до 2 мороза 3 тепла", - написал синоптик.

Постригань также добавил, что на дорогах ожидается гололедица, а погодные "капризы" охарактеризуются скачками атмосферного давления.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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