Украину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогноз

В Украине прогнозируют дожди с переходом в мокрый снег.
Конец ноября и начало декабря в Украине будут характеризоваться осложнением погодных условий.
Как написал в Facebook синоптик Виталий Постригань, новая рабочая неделя начнется новыми погодными катаклизмами.
Он предупредил о том, что в Украине ожидаются холодные атмосферные фронты.
"Прогнозируем дожди с переходом в мокрый снег и снижением температуры воздуха до 2 мороза 3 тепла", - написал синоптик.
Постригань также добавил, что на дорогах ожидается гололедица, а погодные "капризы" охарактеризуются скачками атмосферного давления.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
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