Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепления

/ УНИАН

В Украине с середины текущей недели ожидается снижение температуры, прогнозируются морозы, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

"Нас ожидают определенные температурные перепады", – сообщила она в эфире ObozTV.

Синоптик говорит, что начало недели будет с положительными температурами, однако в середине недели снова возможно кратковременное похолодание с небольшими морозами.

Вместе с тем она уточнила, что в дальнейшем стоит ждать нового потепления.

По ее словам, вероятно, что тенденция к динамическим изменениям погоды и перепадам температур будет сохраняться в течение всего февраля.

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"Температура растет, зимы становятся более мягкими, но это не исключает холодных периодов и того, что у нас будут морозы и снегопады. Просто холодные периоды могут становиться кратковременными", – добавила Хала.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

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