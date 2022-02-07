Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепления

В середине недели снова возможно кратковременное похолодание, предупредила Александра Хала.
В Украине с середины текущей недели ожидается снижение температуры, прогнозируются морозы, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.
"Нас ожидают определенные температурные перепады", – сообщила она в эфире ObozTV.
Синоптик говорит, что начало недели будет с положительными температурами, однако в середине недели снова возможно кратковременное похолодание с небольшими морозами.
Вместе с тем она уточнила, что в дальнейшем стоит ждать нового потепления.
По ее словам, вероятно, что тенденция к динамическим изменениям погоды и перепадам температур будет сохраняться в течение всего февраля.
"Температура растет, зимы становятся более мягкими, но это не исключает холодных периодов и того, что у нас будут морозы и снегопады. Просто холодные периоды могут становиться кратковременными", – добавила Хала.
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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.
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