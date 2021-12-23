Украину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепления

Украину накроет резкое потепление / УНИАН

Ближайшей ночью в Украине прогнозируются морозы от -10 до -18℃; на западе страны температура воздуха составит от -4 до -9℃.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в пятницу, 24 декабря, в некоторых регионах Украины ожидается антициклон, за которым последует потепление.

Потепления стоит ожидать с запада, причиной является лавина теплого воздуха, который идет в Украину.

Она предупреждает, что вместе с атмосферными фронтами в Украину придет сильный ветер с юго-запада, а на дорогах останется гололедица. Из-за осадков присоединится снежная каша, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится, а при переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега.

"В Киеве ближайшая ночь еще морозная, до -12-14 градусов. А вот днем потеплеет до -1, -2 градусов. В столице 24 декабря - снег с переходом в мокрый снег, на дорогах будет черти-что, также будет сильный ветер", - добавила Диденко.

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Добавим, что прогнозу ресурса Sinoptik, в субботу, 25 декабря, в Закарпатской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 до -8 °С.

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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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