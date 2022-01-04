Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о рекордной аномалии

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В Украине до конца недели ожидаются резкие изменения погоды в связи с прохождением ряда циклонов. Поскольку они будут иметь атлантическое происхождение, то принесут с собой теплые воздушные массы и осадки, температура воздуха ожидается не по сезону высокой, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в прогнозе на Meteoprog, до четверга продержится аномально теплая погода с периодическим выпадением дождей и туманов, туманами и порывистым ветром.

Вместе с тем уже на Рождество, 7 января, за счет формирования антициклона, распространяющего свое влияние на всю территорию Украины, ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха.

Прогноз погоды до конца недели:

4 января , сохранится теплая погода с температурами 0…+5 °С в течение суток, а на западе и юге Украины днем ​​воздух прогреется до +5…+10 °С. На севере Левобережья и востоке страны будет немного прохладнее – в течение суток -3…+2 °С.

, сохранится теплая погода с температурами 0…+5 °С в течение суток, а на западе и юге Украины днем ​​воздух прогреется до +5…+10 °С. На севере Левобережья и востоке страны будет немного прохладнее – в течение суток -3…+2 °С. 5 января , теплые южные и юго-западные ветры будут способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха. Ночью следует ожидать 0...+5°С, в Карпатах и ​​на востоке Украины -5...0°С, а днем воздух прогреется до +3...+8°С, в южных областях и на Прикарпатье. ...+12 °С. Кое-где даже могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры.

, теплые южные и юго-западные ветры будут способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха. Ночью следует ожидать 0...+5°С, в Карпатах и ​​на востоке Украины -5...0°С, а днем воздух прогреется до +3...+8°С, в южных областях и на Прикарпатье. ...+12 °С. Кое-где даже могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры. 6 января , за счет перестройки атмосферных процессов и установления северо-западных ветров, температура начнет постепенно снижаться. И только на юге Украины и в Крыму пока сохранится аномально теплая воздушная масса. Таким образом, в течение суток ожидается 0…+5 °С, на юге и в Крыму +7…+12 °С.

, за счет перестройки атмосферных процессов и установления северо-западных ветров, температура начнет постепенно снижаться. И только на юге Украины и в Крыму пока сохранится аномально теплая воздушная масса. Таким образом, в течение суток ожидается 0…+5 °С, на юге и в Крыму +7…+12 °С. 7 января , продолжится постепенное снижение температуры в течение суток до -3…+2 °С и местами пройдет небольшой снежок. В Карпатах будет прохладнее – до -7…-2°С.

, продолжится постепенное снижение температуры в течение суток до -3…+2 °С и местами пройдет небольшой снежок. В Карпатах будет прохладнее – до -7…-2°С. 8 – 9 января , под влиянием антициклона и в условиях малооблачного неба ожидается морозная погода без осадков с ночными температурами -9…-4 °С и дневными в пределах -4…+1 °С. В Карпатах ночью -15...-10°С, днем ​​-7...-2°С.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.