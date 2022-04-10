Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая весна

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в понедельник, порадует своим теплом, а вот на западе на севере будет относительно прохладно.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, почти на всей территории страны будет периодически дождь.

В Харьковской, Донецкой, Луганской областях температура воздуха поднимется до отметок +18 +22 градусов – почти майская погода. Местами ожидаются грозы, а в Харьковской области возможен дождь во второй половине дня или под вечер.

В Запорожье, в Крыму, на Днепропетровщине и Херсонской области прогнозируется +14 +18 градусов. На остальных территориях будет холодно - +6 +13 градусов.

"Там, где температура резко упадет, есть вероятность мокрого снега. Речь идет о центральных, западных и северных регионах", - сообщила синоптик.

Сильные порывы ветра будут на юге и в центре Украины.

В Киеве минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +3, +4 градусов, максимальная около +8 +10 градусов. Также будет периодически дождь, а ночью пройдет мокрый снег.

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"На всеобщее потепление рассчитываем с 14-15 апреля. Усиленный подогрев жилищ всеми возможными и, главное, безопасными, способами - актуален. Цветы выносить на открытый балкон или террасу - стоит переждать до конца недели", - посоветовала Диденко.

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