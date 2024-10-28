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Украину атакуют дожди и туман: синоптики предупреждают об опасности

Ангелина Подвысоцкая
28 октября 2024, 19:52
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В некоторых областях синоптики прогнозируют похолодание.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: pexels

Читайте в материале:

  • Какие регионы будет заливать дождями
  • В каких областях синоптики прогнозируют туман
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов

Погода в Украине 29 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных, восточных областях и на Приазовье будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в некоторых областях Украины будут дожди. В течение дня температура воздуха повысится до 16 градусов тепла. Холоднее всего будет на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине. Там температура воздуха повысится до +9 градусов. Ощутимое похолодание накроет страну уже 2-3 ноября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 29 октября
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: ventusky

Погода 29 октября

В Украине 29 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем западе. В западных, восточных областях и на Приазовье будет туман. Ветер в этот день будет юго-западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°; днем 9-14°, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму до 18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 29 октября в Украине будет тепло и солнечно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+17 градусов. Самая низкая температура будет Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +5...+12 градусов.

погода 29 октября
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: meteoprog

Погода 29 октября в Киеве

В Киеве 29 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 октября
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как сообщал Главред, синоптик предупредил об опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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