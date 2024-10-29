Над Украиной появится Северное сияние: когда можно будет посмотреть

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильной магнитной буре.

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Украину атаковала магнитная буря / фото: pixabay

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В каких городах можно будет увидеть Северное сияние

Что вызвало Северное сияние в Украине

В Украине уже сегодня, 30 октября, можно будет увидеть Северное сияние. Все из-за сильной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Это сияние может появиться даже в крупных городах Украины. Однако магнитная буря может вызвать проблемы со здоровьем.

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"Если у вас сильно болит голова или какой-то иной дискомфорт с организмом - можно списывать на магнитные бури ... Не волнуйтесь, посоветуйтесь с врачом или вспомните, что вам преимущественно помогало в таких подобных ситуациях - это только на пару дней", - сообщает Диденко.

Как магнитная буря влияет на людей / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что в Украине ударит похолодание, будет штормовой ветер.

"Во второй половине недели практически повсеместно в Украине предполагается усиление ветра северных направлений до штормовых порывов. Осторожно! А ощутимое похолодание придет 2-3 ноября", - предупредила она.

В Укргидрометцентре отметили, что в Украину возвращаются морозы и дожди.

"Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла", - говорится в сообщении.

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