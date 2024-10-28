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Красный уровень "накроет" страну: какими будут магнитные бури в конце октября

Даяна Швец
28 октября 2024, 19:58
179
Стоит отметить, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.
Красный уровень 'накроет' страну: какими будут магнитные бури в конце октября
Какой будет магнитная буря в Украине 28-30 октября / фото: pixabay

О чем идет речь:

  • Какими будут магнитные бури 28-30 октября
  • Как понять и облегчить симптомы магнитной бури

Магнитные бури могут иметь различные влияния на здоровье человека и технологическую инфраструктуру. Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 28 по 30 октября 2024 года.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

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Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как измеряется сила магнитных бурь?

Сила геомагнитных бурь определяется по К-индексу, шкале от 2 до 9. Чем выше значение К-индекса, тем мощнее буря, и тем сильнее ее влияние на здоровье людей и работу техники.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, стоит обращать внимание на предупреждения от астрономических обсерваторий и по возможности избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок в дни повышенной активности.

Какими будут магнитные бури 28-30 октября?

В понедельник, 28 октября, прогнозируется солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что означает магнитную бурю. Во вторник, 29 октября, буря несколько ослабнет до К-индекса 4 (желтый уровень). В среду, 30 октября, ожидаются лишь небольшие магнитные возмущения.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Стоит отметить, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Какой вред от магнитных бурь?

Вот основные последствия, связанные с этими геомагнитными явлениями:

Здоровье человека:

  1. Обострение хронических заболеваний: Особенно чувствительными к магнитным бурям являются люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Во время бурь повышается риск обострений гипертонии, аритмии, мигрени.
  2. Ухудшение самочувствия: Многие чувствуют усталость, раздражительность, головную боль, бессонницу, или снижение работоспособности. Это связано с воздействием бурь на нервную систему.
  3. Эмоциональное состояние: Наблюдается увеличение тревожности, стресса и раздражения, особенно среди метеочувствительных людей.

Влияние на технологии:

  1. Связь и навигация: Магнитные бури могут влиять на спутниковую связь и системы GPS, что особенно важно для авиации и морской навигации.
  2. Электросети: Возникает риск перенапряжений в трансформаторах и сетях электроснабжения, что иногда приводит к авариям. Например, магнитная буря 1989 года вызвала серьезные перебои в электроснабжении в Канаде.
  3. Спутники: Геомагнитные возмущения могут нарушать работу космических спутников и даже выводить их из строя, что влияет на связь и другие спутниковые услуги.

Как уменьшить влияние магнитной бури?

Как сообщает Главред, чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье и самочувствие, можно воспользоваться несколькими полезными советами:

  1. Уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку: Во время магнитных бурь избегайте тяжелого физического труда, стрессовых ситуаций и переутомления. Попробуйте уделить больше времени отдыху.
  2. Контролируйте артериальное давление: Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно следить за давлением и принимать лекарства в соответствии с назначениями врача.
  3. Правильное питание и вода: Поддерживайте организм достаточным уровнем воды, избегайте кофеина и алкоголя, отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам.
  4. Сон и отдых: Магнитные бури могут нарушить сон, поэтому важно придерживаться регулярного режима дня и обеспечить комфортные условия для отдыха.
  5. Оставайтесь на свежем воздухе: Прогулки на природе помогут уменьшить влияние магнитного поля и улучшат самочувствие.
  6. Техническая безопасность: Держите важные электронные приборы в безопасном режиме (особенно на производствах) и будьте осторожны со связью, поскольку магнитные бури могут ее нарушить.

Следуя этим рекомендациям, можно облегчить самочувствие во время магнитной бури.

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