В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся и сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

В каких областях будут лить дожди

Где ударят морозы

Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине 30 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине уже поубавится солнца и увеличится облачность. Небольшие дожди могут пройти даже в Киевской и Черниговской областях.

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Во второй половине недели повсеместно усилится ветер. Могут быть даже штормовые порывы ветра. Ощутимое похолодание придет уже 2-3 ноября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: ventusky

Погода 30 октября

В Украине 30 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 10-15° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 30 октября в Украине будет дождливым. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +9...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +3...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Погода 30 октября в Киеве

В Киеве 30 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Как сообщал Главред, синоптик предупредил об опасности. Погодные условия на выходных будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. В отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что потепление продлится оно недолго. На следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко также спрогнозировала, ждать ли украинцам бабьего лета.

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