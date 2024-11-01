Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

Синоптики предупреждают о штормовом ветре. Во многих областях объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где температура воздуха повысится до +20 градусов

В каких регионах объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 2 ноября будет местами дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение во всех областях Украины - І уровень опасности. Все из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.

видео дня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в 2 ноября Украину атакует холодный арктический воздух, лишь на юге будет еще тепло. Уже в воскресенье будет прохладно и на юге. Ожидается штормовой ветер. 4 ноября мокрый снег прогнозируют в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 ноября

В Украине 2 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в западных и северных областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Почти во всех областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла; днем 9-14°, на юге страны до 19°, в западных и северных областях 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 2 ноября в Украине будет ветреной и местами дождливой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +5...+12 градусов.

Погода 2 ноября в Киеве

В Киеве 2 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями, небольшой дождь

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с

Температура ночью и днем 5-10° тепла;

в Киеве ночью и днем 8-10° тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киев и области

2 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

І уровень опасности, желтый

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.

Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.

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