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Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день недели

25 апреля 2022, 03:40

Синоптики обещают потепление в Украине до +24.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине после Пасхи значительно улучшится, а сезон дождей закончится.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в начале последней апрельской недели погода будет поражать своим разнообразием.

25 апреля на западе и северо-западе будут лить дожди и греметь грозы, зато вся остальная территория Украины сможет погреться на солнце, которое будет постоянно выглядывать из-за облаков.

На западе Украины будет преобладать дождевая и грозовая погода со средней ночной температурой от +8 до +10, а дневной от +17 до +21 градуса тепла.

На юге, востоке, севере и центре будет солнечно с переменной облачностью. Ночью температурный режим будет на уровне от +6 до +9, а днем воздух прогреется до +19 +22 градусов тепла. Удивит только Одесская область, где дневная температура не превысит отметки +14 градусов.

Во вторник, 26 апреля жители северных и некоторых центральных областей будут вынуждены наблюдать за ливнями и грозами.

На западе Украины ожидается переменная облачность, однако солнце будет часто появляться на небе. В Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях будет относительно прохладно: ночная температура от +6 до +8, а дневная от +12 до +16 градусов.

На востоке и юге будет ясно, ночью температура будет в среднем на уровне +9 градусов, а днем столбик термометра будет показываться от +20 до +24 градусов тепла.

Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Черкасская области смочит дождь, а также ожидаются грозы. Ночью температура от +9 до +12 градусов, а днем от +16 до +22.

В среду, 27 апреля еще будут дожди. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями. Средняя ночная температура +5+8, а дневная от +11 до +13 градусов. На севере Украины пройдет дождь в Житомирской и Черниговской областях, а в Киевской и Сумской областях переменная облачность. Ночная температура от +6 до +8, дневная от +12 до +15 градусов.

В центральных регионах солнечно. Средняя ночная температура будет в пределах +7+10, а дневная от +13 до +18 градусов тепла.

На юге и востоке Украины сухо и солнечно. Температура будет колебаться в пределах +8+11 ночью, а днем от +17 до +21 градусов по Цельсию.

Уже с четверга, 28 апреля дожди уйдут, и по всей Украине будет преобладать солнечная погода.

На западе относительно прохладно, потому что ночная температура будет от +4 до +7 градусов, а дневная не превысит отметки +13 градусов.

Центральные и северные регионы будут наслаждаться солнцем. Ночная температура +6+9, а дневная +12+15 градусов.

На юге и востоке тоже будет солнечная погода. Ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +11 градусов, а днем покажет +17+19 градусов Цельсия.

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