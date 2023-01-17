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Украину накроет рекордная аномалия: синоптик ошарашил прогнозом на Крещение

17 января 2023, 02:30
Южный воздух определяет температурный фон на 4-9° выше климатической нормы, рассказал Виталий Постригань.
оттепель, погода
/ Фото pixabay.com

Погоду в центральной Украине определяет аномальное тепло, которое переносят южные потоки из акватории Черного моря, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, южный воздух определяет температурный фон на 4-9° выше климатической нормы.

"Противостояние антициклона с востока и циклонической депрессии с запада обусловят усиленный ветер с опасными 15-20 м/с, что будет добавлять дискомфорт", - пишет синоптик.

В ближайшие дни он не исключает температуру ночью 1-6 тепла, а днем до 6-11 тепла.

Кто такой Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

"Нынешнее Крещение ознаменуется нетипично теплой погодой. Возможны новые температурные рекорды", - добавил Постригань.

Украину накроет рекордная аномалия: синоптик ошарашил прогнозом на Крещение

Напомним, в Украине погода преподнесет очередной сюрприз. После ощутимых морозов вскоре ожидается заметное потепление, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он пишет в Facebook, что в большую часть Европы снова начнет поступать теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 +10", - предупредил Щедрин.

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