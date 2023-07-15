Украину "прожарит" до +34, а 5 областей зальют дожди - синоптики

Погода в Украине в ближайшие трое суток ожидается жаркой - на большей части территории страны без осадков.
По данным синоптиков Укргидрометцентра, лишь 15-16 июля на востоке, а днем 17 июля на западе местами кратковременный дождь с грозой.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.Температура ночью 12-19°; днем 23-29°, завтра на Закарпатье и крайнем юге страны, в воскресенье в западных и южных областях, 17 июля в Украине, кроме востока, 28-34°", - сообщили синоптики.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в Украину несутся мощные ливни. Затапливать будет сразу два региона. Температура воздуха в Украине также будет низкой, как для середины лета.
Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.
Погода в Украине в ближайшие десятилетия изменится. Все из-за отношения к окружающей среде. Об этом заявил климатолог Светлана Бойченко.
Она отметила, что следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны, а также дождливое лето. К концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.
Вам может быть интересно: