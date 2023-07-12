"Будут мощные вызовы": неожиданный прогноз погоды от климатолога на десятилетия

Погода в Украине в ближайшие десятилетия изменится. Все из-за отношения к окружающей среде. Об этом заявил климатолог Светлана Бойченко, сообщает 24 канал.
Она отметила, что следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны, а также дождливое лето. К концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.
"Человечество сталкивается с масштабными и мощными вызовами от природы (изменение климата, землетрясения, стихийные явления и т.д.), а потому следует задуматься и прекратить хищническое отношение к окружающей среде", - сказала Бойченко.
Климатолог убеждена, что минимизировать изменения можно при условии уменьшения антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.
Ранее сообщалось, что в Украину несутся мощные ливни. Затапливать будет сразу два региона. Температура воздуха в Украине также будет низкой, как для середины лета.
Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.
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