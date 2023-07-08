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10 областей утонут в дождях уже завтра: синоптики рассказали, куда придут грозы

Сергей Кущ
8 июля 2023, 14:15 обновлено 8 июля, 14:15
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На Западе Украины 9 июля будет тепло и солнечно, но не в остальных регионах.

Погода 9 июля в Украине
Погода 9 июля в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Погода в Украине резко испортится уже 9 июля. Грозовые дожди накроют большую часть нашей страны.

Как показывают данные Укргидрометцентра, в воскресенье локальные грозовые дожди ожидаются в основном на Левобережье Украины.

видео дня

На Западе Украины 9 июля будет тепло и солнечно. Дождь в этот день в этих областях не ожидается.

В восточных и южных областях в этот день накроют грозы. В частности, непогода будет бушевать в Донецкой, Луганской, Днепровской, Харьковской, Полтавской областях и в Крыму.

Погода в Киеве 9 июля будет сухой и теплой. Местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха будет достигать +24…+26 градусов.

Погода в Украине 9 июля
Погода в Украине 9 июля / скриншот

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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