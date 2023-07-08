10 областей утонут в дождях уже завтра: синоптики рассказали, куда придут грозы

Погода в Украине резко испортится уже 9 июля. Грозовые дожди накроют большую часть нашей страны.
Как показывают данные Укргидрометцентра, в воскресенье локальные грозовые дожди ожидаются в основном на Левобережье Украины.
На Западе Украины 9 июля будет тепло и солнечно. Дождь в этот день в этих областях не ожидается.
В восточных и южных областях в этот день накроют грозы. В частности, непогода будет бушевать в Донецкой, Луганской, Днепровской, Харьковской, Полтавской областях и в Крыму.
Погода в Киеве 9 июля будет сухой и теплой. Местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха будет достигать +24…+26 градусов.
Погода на июль и август в Украине
Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.
"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
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