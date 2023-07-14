Украину накроет мощный антициклон Фи: погода на выходных внезапно изменится

Погода в Украине на выходных, 15-16 июля, будет очень жаркой. Синоптик прогнозирует сильное повышение температуры воздуха.

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Погода в Украине на выходных будет жаркой / Фото pixaby

Погода в Украине на выходных 15-16 июля очень резко изменится. Грозовые дожди закончатся, а на смену придет настоящая жара. Украину накроет антициклон Фи. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В течение 15-16 июля именно наш славный Fee обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду", - пишет синоптик.

В эти дни температура повысится до 29 градусов тепла. На территории западных областей будет повышаться до 31 градуса тепла.

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Кратковременные дожди с грозами могут наблюдаться лишь в Луганской и Харьковской областях.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье погода будет сухой без осадков. Температура воздуха повысится до 28 градусов тепла.

"В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится", — подчеркнула Наталья Диденко.

Ранее сообщалось, что в Украину несутся мощные ливни. Затапливать будет сразу два региона. Температура воздуха в Украине также будет низкой, как для середины лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. С 12 июня весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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