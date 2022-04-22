Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчей

В первый месяц лета, в июне месяце, будет много ливней.
Погода в Украине в мая будет жаркой, Как прогнозируют синоптики, уже концу апреля температура воздуха будет +20 градусов.
Однако, в Украине стоит ожидать опасных явлений.
Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что последний месяц весны будут наблюдаться такие опасные явления как смерчи.
По его словам, в целом май проявит себя в основном теплой погодой.
"Возможны такие опасные погодные явления, как сильные ливни, мощные грозы, град, шквалы. При этом в некоторых районах возможны даже смерчи", - отметил синоптик.
В каких областях - он не уточнил.
Также Щедрин прогнозирует, что в первый месяц лета, в июне будет много ливней.
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Автор: Маша Тупченко