УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепления

20 апреля 2022, 02:10

Ощутимое тепло в Киеве начнется с 23 апреля.

погода
Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине вскоре станет невероятно теплой. По прогнозу синоптиков, накануне Пасхи 2022 в Украине потеплеет, а сам праздничный день будет с небольшими осадками.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, желанное потепление придет к нам в субботу 23 апреля, как раз накануне Пасхи.

По данным Украинского гидрометцентра, максимальная ночная температура воздуха 23 числа в нашей стране составит +8 градусов, а дневная - +18.

На большей части территории Украины ожидается дождь.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что ощутимое тепло в Киеве начнется с 23 апреля, дальше будет уже тепло, +17... + 20 градусов почти до конца апреля.

При этом, до 23 апреля в Украине будет холодно. Прогнозируется мороз до -3 градусов и сильные осадки.

Читайте также:

viber
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Популярное
Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей ИлларионовВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало" Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаГороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения города "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Гороскоп Таро на неделю 18-24 апреля: Близнецам – соперники, Скорпионам – успех в деньгахГороскоп Таро на неделю 18-24 апреля: Близнецам – соперники, Скорпионам – успех в деньгах
Поддержите Главред

Последние новости

02:10

В Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепления

02:03

Укусил клещ: как правильно достать насекомое и не подхватить болезнь Лайма

01:33

Пойдет ли Путин на применение ядерного оружия - ответ экспертаВидео

01:27

"Сделано в Украине с любовью": украинская модель впервые станет мамой

00:52

Американские дипломаты откровенно высказались о ситуации в МариуполеВидео

Реклама
00:51

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

00:28

Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

00:26

Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны - Reuters

00:08

Самый популярный президент: кто из мировых звезд подписан на Зеленского в Instagram

19 апреля, вторник
23:56

В Запорожской ОВА высказались о "референдуме" в Розовке

23:50

У ВСУ стало больше истребителей: в Пентагоне раскрыли детали помощи союзниковВидео

23:33

Пасха-2022: почему опасно посещать храмы во время войны с Россией

23:29

Разборки на Запорожье: кадыровцы "покрошили" взбунтовавшихся рашистовВидео

23:10

Зеленский рассказал, какая ситуация сейчас в заблокированном МариуполеВидео

22:59

США и Канада отправят Украине еще больше артиллерии

22:58

В британской разведке назвали причину провала наступления РФ на ДонбассеВидео

22:52

Названы странные способы сохранить здоровье сердца и сосудовВидео

22:46

"Позволит спасти жизни тысячи людей": Зеленский назвал, что нужно Украине для войны с РоссиейВидео

22:34

"Нет простого способа": Джонсон не верит в дипломатическое завершение войны

22:29

Наступление РФ на Донбассе может затянуться на месяцы: в Британии дали пугающий прогнозВидео

Реклама
22:24

Обвинен в убийстве и спасает Аллу от инфаркта: Максим Галкин высмеял росСМИ за нелепые слухиВидео

22:01

Кабмин выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины

21:56

Погибли все на палубе и в рубке: родственники моряков раскрыли новые детали затопления МосквыВидео

21:33

Орки вновь били ракетами по Краматорску, есть погибший

21:33

У них есть четкая дата захвата Донбасса: в НАТО рассекретили планы Кремля – Business InsiderВидео

21:29

"Прошли под носом у врага": Билецкий раскрыл детали дерзкой операции Азова и морпехов в МариуполеВидео

21:27

В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о погодном "сюрпризе"Видео

21:00

Когда закончится война: астролог назвала самый неблагоприятном период для УкраиныВидео

20:56

Наступление пока не началось: РФ перебрасывает новые силы для масштабных боев – ПентагонВидео

20:39

"Мама, мы убиваем детей": зомбированная россиянка убеждала сына-оккупанта в "благих намерениях" РФВидео

20:37

Шольц сделал громкое заявление о войне России против Украины

20:34

ВСУ утилизировали "Мишу Чечена": на Луганщине ликвидировали одного из главарей "ЛНР"Видео

19:56

РФ готовит третью волну наступления: Арестович раскрыл три сценария войныВидео

19:42

Никто не пойдет "на плаху" из-за амбиций Путина: оппозиционер назвал условия для переворота в РФ

19:40

"Элиту" армии РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 4 роты парашютно-десантных войскВидео

19:37

Если Путин применит ядерное оружие в Украине, он похоронит себя для россиянмнение

19:35

В Мариуполе завод Азовсталь разбомблен и уничтожен - АзовВидео

19:29

Злата Огневич призвала Силу предков на помощь Украине, и чувственно исполнила Пісню про рушникВидео

19:01

"Они мстят миру": Елена Зеленская объяснила, как российские оккупанты превращаются в маньяковВидео

18:59

Врага выбили из Марьинки: ВСУ перешли в контратаку, оккупанты отступили с потерямиВидео

Реклама
18:53

Наступление на Донбасс – то же самое, что и "захват Киева за 72 часа": у Зеленского разнесли план РФВидео

18:47

Спрятали между веток: в Киеве мужчина во время прогулки наткнулся на растяжку – фото

18:23

Оккупанты РФ пошли на прорыв: враг перешел в наступление на двух направленияхВидео

18:17

Щупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей Европымнение

18:08

В Мариуполе оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу: все подробностиВидео

17:54

Оккупанты накрыли жилые кварталы Харькова из мощных РСЗО, есть жертвы и раненыеВидео

17:50

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

17:48

ВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичВидео

17:22

Ад под Броварами: в РФ раскрыли детали убийств и изнасилований оккупантамиВидео

16:59

В битве за Харьков РФ на грани поражения: враг идет на Донбасс, но там его ждут ВСУ – СинегубовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять