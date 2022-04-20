В Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепления

Ощутимое тепло в Киеве начнется с 23 апреля.
Погода в Украине вскоре станет невероятно теплой. По прогнозу синоптиков, накануне Пасхи 2022 в Украине потеплеет, а сам праздничный день будет с небольшими осадками.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, желанное потепление придет к нам в субботу 23 апреля, как раз накануне Пасхи.
По данным Украинского гидрометцентра, максимальная ночная температура воздуха 23 числа в нашей стране составит +8 градусов, а дневная - +18.
На большей части территории Украины ожидается дождь.
Синоптики Gismeteo прогнозируют, что ощутимое тепло в Киеве начнется с 23 апреля, дальше будет уже тепло, +17... + 20 градусов почти до конца апреля.
При этом, до 23 апреля в Украине будет холодно. Прогнозируется мороз до -3 градусов и сильные осадки.
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Автор: Маша Тупченко