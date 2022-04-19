В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о погодном "сюрпризе"

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 20 апреля будет холодной и морозной. По прогнозу синоптиков, украинцев ожидают ночные заморозки в западных областях. Также почти на всей территории Украины в среду пройдут дожди.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, столбики термометров в восточных регионах страны днем покажут от +10 до +14 градусов по Цельсию, ночью – от +4 до +9.

В северных регионах воздух прогреется до +9 +12 днем и +1 +7 – ночью. Ветер западный, 5-10 м/с.

На западе Украины ожидается +8 +13 днем и -1-3 – ночью. Лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачная с прояснениями погода, на остальной территории – дождь.

В Киеве температура днем прогреется до 9 градусов, ночью - 2-4 градуса со знаком "плюс".

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