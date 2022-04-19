В Украину идут заморозки: синоптики назвали самый холодный день

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет очень контрастной в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют сильную разницу температур - от заморозков в некоторых регионах до весеннего тепла в других.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19-го апреля ожидается от ночных заморозков 0... -5 градусов к дневным +22 градусов в Луганской области.

Заморозки вероятны по всей стране, кроме восточной части. Самое низкое, до -5 градусов - на западе, на севере, в центре, на юге ночью -1... +5, на востоке +4... +9 градусов.

Днем 19 и 20 апреля ожидается +6... +11 градусов, в Запорожской, Сумской, Днепропетровской области +9...+14, а в Харьковской, Донецкой, Луганской областях +15... +22 градуса.

Ветер будет порывистый в восточных областях, на остальных территориях - умеренный.

Дожди пройдут преимущественно в восточной части Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, Крыму. А в Карпатах - мокрый снег.

19 апреля в Киеве существенные осадки маловероятны. Однако будет холодно: ночью 0... +3 градуса, местами вероятные заморозки, днем во вторник +8... +10 градусов.

А вот в четверг в столице возможны умеренные дожди.

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