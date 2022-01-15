Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихии

/ УНИАН

В Украине ожидаются новые осадки. Снего прогнозируется в ближайшее время. Сугробы может намести уже через неделю.

В отдельных регионах страны не исключена высота снежного покрова выше 70 сантиметров. Такие данные публикует радар погоды Ventusky.

Когда и где ждать обильных снегопадов

Наиболее интенсивные снегопады прогнозируются в Карпатском регионе. До 76 см снега не исключено 24 и 25 января.

В эти же дни мощные снегопады пройдут также на Востоке Украины. Здесь ожидается до 37 сантиметров снежного покрова.

В северных, а также в западных и центральных областях не исключен до 23 сантиметров снега.

Реклама

Добавим, что в Киеве и области 24-25 января прогнозируют до 4 сантиметров снежного покрова.

Читайте такжеПотепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще: