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В июне врежет +32°: украинцам назвали даты и предупредили об аномалии

1 июня 2022, 04:20

На юге и востоке установится более жаркая погода, говорит Наталья Голеня.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

В Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара, пишет Телеграф.

Синоптик уточнила, что в начале первого месяца лета температура будет достигать от 20 до 28 градусов тепла.

По ее прогнозу на юге и востоке более жаркая погода: там столбики термометров будут подниматься в пределах 27-32 градусов тепла.

1-3 июня в Украине будет преимущественно сухая погода. Но вскоре, уже 4-6 июня, синоптик предупреждает о неустойчивой погоде с грозовыми дождями.

В целом, по данным европейских и мировых центров погоды, июнь 2022 года в Украине будет теплым. Средняя месячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы, добавила Голеня.

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Напомним, погода в Украине в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

прогноз погоды Наталья Голеня
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